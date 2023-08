AirTag: a soli 29€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Pochi anni fa, Apple ha introdotto l’AirTag, un dispositivo di localizzazione che ha cambiato il modo in cui teniamo traccia dei nostri oggetti preziosi. Su Amazon lo trovi disponibile a soli 29,00€ al posto di 39,00€, spese di spedizione incluse. Lo sconto è veramente importante; noi ti consigliamo di acquistarlo immediatamente perché è un gadget che potrà davvero cambiarti la vita.

AirTag: il Best Buy del giorno

L’AirTag è un piccolo dispositivo tondo, simile a una moneta, che può essere agganciato a oggetti come chiavi, borse, portafogli e altro ancora. Grazie alla tecnologia Bluetooth e all’integrazione con l’ecosistema Apple, questo device ti permette di localizzare facilmente gli oggetti smarriti attraverso l’app “Trova” sul tuo dispositivo Apple.

Una delle caratteristiche più innovative di questo accessorio è la sua capacità di sfruttare la vasta rete di dispositivi Apple in tutto il mondo. Quando un AirTag si trova fuori dalla portata Bluetooth del tuo dispositivo, sarà in grado di sfruttare la rete di dispositivi Apple degli altri utenti per inviare segnali anonimi e aggiornamenti di posizione. È altresì dotato di tecnologia Ultrawideband (UWB), che offre una localizzazione molto precisa. È progettato per funzionare in armonia con l’app “Find My” su dispositivi Apple; potrai visualizzare la posizione del tracker su una mappa, farlo suonare se è nelle vicinanze o attivare la “Modalità Smarrito” per ricevere notifiche quando viene rilevato da un terminale Apple di un altro utente.

Può essere attaccato a vari oggetti, mentre la custodia in metallo offre resistenza e durata. Infine, sappi che informazioni di localizzazione sono crittografate e anonime, e il dispositivo emette segnali acustici periodicamente per evitare eventuali abusi. Inoltre, se un AirTag non appartiene al tuo ecosistema Apple e ti segue senza il tuo consenso, il tuo smartphone riceverà una notifica di allarme. Con un prezzo di soli 29,00€ su Amazon, è un vero best buy.

