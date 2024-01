AirTag: a meno di 35€ è il gadget "DA AVERE"

Lo sappiamo, quante volte hai perso (o hai rischiato di perdere) le chiavi, il portafoglio o il tuo zaino e hai desiderato di poter rintracciare questi oggetti rapidamente? Con l’AirTag di Apple avrai la soluzione perfetta per tutto ciò. Ti basterà comprare un piccolo accessorio della mela, che si collega al tuo iPhone (o anche ad un device Android) e potrai tenere traccia dei tuoi beni più preziosi. Oggi, su Amazon, puoi aggiudicarti questo accessorio di alta qualità a soli 34,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso ma sii veloce.

AirTag di Apple: ecco perché devi averlo

L’AirTag è progettato per semplificare la tua vita quotidiana. Collegandolo agli oggetti che utilizzi di frequente, come chiavi, portafoglio o borsa, potrai localizzarli facilmente tramite l’app “Dov’è” sul tuo dispositivo Apple. Con la precisione della tecnologia Ultra Wideband, il tracker ti guiderà direttamente al prodotto smarrito, risparmiandoti tempo e stress.

Se sei già immerso nell’ecosistema Apple, sappi che l’AirTag si integrerà perfettamente con i tuoi device. Non di meno, è compatibile con Siri, così potrai chiedere al tuo assistente virtuale di trovare i tuoi dispositivi in modo rapido e intuitivo.

Parlando dell’estetica, questo gadget ha un design minimalista e discreto, pensato per integrarsi armoniosamente nella tua vita quotidiana. Con una forma tonda e una finitura in acciaio inossidabile, è resistente ed è costruito per durare nel tempo. Inoltre, la sua classificazione IP67 lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Fra le altre cose, puoi stare tranquillo: la sicurezza dei tuoi dati personali è una priorità per Apple. L’AirTag è dotato di funzioni avanzate che proteggono la tua privacy, così solo tu potrai accedere alle informazioni sulla posizione del tuo piccolo tracker.

Inoltre, se mai dovessi perdere un oggetto con un AirTag, ti basterà attivare la modalità “Smarrito” per ricevere notifiche quando qualcun altro troverà il tuo oggetto così da aiutarti a recuperarlo. Non lasciartelo sfuggire: a soli 34,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza eguali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.