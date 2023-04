AirPods terza generazione con custodia di ricarica sotto i 165€ da Unieuro

Gli AirPods di terza generazione offrono un’esperienza d’uso eccellente, tanto da essere considerati come i migliori auricolari true wireless oggi in circolazione. Di sicuro, se hai un iPhone la scelta non è obbligata ma quasi, almeno se vuoi pareggiare la stessa qualità offerta dal telefono che hai tra le mani ogni giorno. Oggi puoi acquistarli sul sito ufficiale di Unieuro in offerta a 164,99 euro, per effetto dello sconto del 21% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 209 euro.

AirPods 3 in sconto del 21% sul sito ufficiale di Unieuro

Sei indeciso se acquistare gli AirPods 3 o gli AirPods Pro? Ci sono due sole differenze: gli AirPods 3 sono privi dei gommini e della cancellazione del rumore, dall’altra parte sono più economici rispetto al modello Pro che sul sito ufficiale è in vendita a 299 euro. Se per te la cancellazione del rumore non è un pallino fisso e non hai preferenze tra auricolari senza o con gommini, allora la scelta diventa semplice: AirPods di terza generazione.

L’articolo in promozione sul sito ufficiale di Unieuro prevede la presenza della custodia di ricarica Lightining. L’autonomia è più che buona, grazie alle 6 ore garantite con una singola carica, che salgono a 30 ore se si usa il case. In più c’è anche la ricarica rapida, grazie alla quale puoi ottenere fino a un’ora di ascolto con appena 5 minuti di carica.

Aggiungi al carrello ora gli AirPods 3 con custodia di ricarica Lightining per beneficiare dello sconto del 21% offerto da Unieuro. Puoi anche scegliere di pagare in tre comode rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

