Gli AirPods Pro si aggiornano con nuove funzionalità: è il momento di farli tuoi ADESSO

Gli AirPods si aggiornano con tantissime nuove funzionalità pensate per gli audiofili e gli amanti del sound. L’update è previsto per l’autunno ma oggi possiamo dare una piccola anteprima a quelle che saranno le features di nuovi profilo in arrivo sugli auricolari TWS più esclusivi del mercato. Nello specifico, l’aggiornamento fa riferimento al modello Pro di seconda generazione. Le novità che vedremo sono tre: Audio adattivo, Volume personalizzato e Rilevamento conversazioni. In più migliora il passaggio fra un device Apple ad un altro.

AirPods Pro: ecco le nuove incredibili funzionalità

Gli AirPods sono degli auricolari True Wireless Stereo veramente incredibili che vantano un design iconico e una qualità sonora ineccepibile. Il modello Pro di seconda generazione introduce una cancellazione del rumore migliorata e un ascolto più confortevole.

Con l’audio adattivo però calibra in maniera fluida e naturale il suono e l’attenuazione del rumore in base all’ambiente circostante per fornire così un’esperienza d’utilizzo mai provata prima. Segue le variazioni che avvengono nell’ambiente grazie al machine Learning che rileva l’ambiente circostante. Basta indossare gli auricolari per far calibrare le gemme e il sistema abbasserà o alzerà i suoi in maniera automatico.

Con il passaggio automatico adesso, si potrà switchare con facilità fra un device Apple all’altro. Le features sopracitate arrivano solo su AirPods Pro di seconda generazione.

Intanto, se volete comprare gli AirPods Pro (2022) di seconda generazione, vi segnaliamo che si trovano al loro minimo storico su Amazon al prezzo speciale di 239,00€, spese di spedizione incluse. Avrete un anno di garanzia con Apple, due con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo delle cuffiette in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A questo prezzo sono veramente un best buy e con le novità in arrivo poi, non potete lasciarvele sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.