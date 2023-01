AirPods (seconda generazione): con lo sconto del 18% sono da prendere AL VOLO

Oggi vogliamo parlare di una festa davvero speciale che abbiamo acquistato su Amazon: stiamo parlando degli AirPods di seconda generazione, dotati di custodia che si ricarica tramite cavo. Questo particolare modello di cuffiette Bluetooth consente di effettuare chiamate in totale libertà, di ascoltare la musica senza fastidiosi fili grazie alla connessione che si ha con il proprio iPhone. Parliamo di un modello super venduto e che, solo su Amazon, ottiene ben quattro stelle e mezzo su cinque e a più di 40.795 voti positivi.

Oggi lo portate a casa 130,99 € al posto di 159,00 € con spese di spedizione comprese nel prezzo e con l’Iva inclusa. Il risparmio è pari al 18% sul valore di listino.

AirPods di seconda generazione: sono il modello da acquistare oggi

Si può acquistare subito e pagare in comode rate grazie al servizio di Cofidis attivabile il check out, anche a tasso zero; basta solo il codice fiscale, la patente e una carta d’identità per avviare il finanziamento.

Amazon vi donerà due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, ma volendo c’è anche un anno di garanzia con il costruttore, ulteriormente espandibile mediante AppleCare.

Sono disponibili in unica taglia, sono comodi da indossare durante tutto il giorno e la custodia di ricarica funziona sia in modalità wireless che mediante un connettore Lightning. Basta aprirli e togliere dalla custodia per avviare la connessione; il setup è semplice con tutti i device della mela.

L’autonomia è strepitosa: tantissime ore di ascolto e di utilizzo con una singola carica, e con la custodia il tempo di durata aumenta esponenzialmente.

Gli AirPods di Apple sono un prodotto semplicemente fantastico che ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che hanno un iPhone. Vi cambieranno la vita perché vi doneranno una libertà mai provata prima; godrete di un nuovo modo di effettuare e ricevere telefonate, di ascoltare la musica e gli audiolibri. A 130,99 € sono da acquistare immediatamente .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.