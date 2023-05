AirPods (seconda generazione) ad un prezzo STREPITOSO su Amazon (-18%)

Oggi vogliamo consigliarvi un ottimo prodotto di casa Apple; stiamo parlando degli AirPods di seconda generazione, un modello di cuffiette Bluetooth (auricolari True Wireless Stereo, per la precisione) che costano pochissimo ma offrono funzionalità degne di nota. Non sono in-ear pertanto non possono usufruire della cancellazione attiva del rumore, ma nessun problema. Sono basiche è vero, ma compensano la mancanza di features di ultima generazione con una qualità sonora e una robustezza senza paragoni. Con le chiamate (sia in entrata che in uscita) avrete sempre un ottimo feedback dai vostri interlocutori: loro vi sentiranno benissimo e voi sentirete benissimo loro.

Gli AirPods sono leggerissimi, hanno un’ottima autonomia e perfino una resistenza unica, anche perché sono costruiti in maniera impeccabile. Anche se vi cadranno diverse volte per terra, non dovrete temere nulla: saranno sempre perfetti, pronti ad essere utilizzati senza il minimo problema. Come non citare poi la resistenza all’acqua e al sudore e l’autonomia degna di nota, con batteria che si ricarica in un lampo mediante il cavo Lightning. Altresì potrete ricaricarli (custodia compresa) sfruttando la tecnologia wireless. Per soli 129,99€ questi auricolari TWS sono eccezionali, soprattutto se avete un iPhone, anche perché si abbinano in un istante (per meglio dire, anche con gli altri gadget della mela).

AirPods (seconda generazione): impossibile non averli

Grazie ad Amazon godrete di una serie di vantaggi non da poco; come non citare infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Godrete anche della possibilità di farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, dulcis in fundo, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Per soli 129,99€, con possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate, questi auricolari sono il top, ma siate veloci. Potrebbero andare a ruba su Amazon o peggio, potrebbe terminare l’offerta da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.