AirPods (seconda generazione): a soli 99€ sono da comprare SUBITO

Se hai un iPhone e stai cercando un nuovo paio di auricolari TWS, oggi vogliamo consigliarti gli ottimi AirPods di seconda generazione che costano solo 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

AirPods di seconda generazione: ecco perché comprarli

Oggi, su Amazon, puoi portarteli a casa al prezzo incredibile di soli 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato. Si può dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o in cinque soluzioni a tasso zero. C’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata; cosa aspetti?

Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, gli AirPods ti offrono la libertà di muoverti senza l’ingombro di cavi; basta estrarli dalla custodia e si connetteranno automaticamente al tuo iPhone: avrai così un’esperienza d’uso immediata e senza complicazioni. Sono progettati per offrire un suono ricco e cristallino. Vanno bene se ascolti la tua musica preferita, se guardi un film o fai una telefonata. Dulcis in fundo, si integreranno in modo perfetto con tutti i tuoi dispositivi. Grazie al chip H1, la connessione sarà sempre stabile e tra iPhone, iPad, Apple Watch e Mac avverrà in modo fluido e istantaneo.

Con una singola carica, ti promettono fino a 5 ore di ascolto, e la custodia di ricarica può fornire multiple ricariche, portando l’autonomia totale a oltre 24 ore. Insomma, gli AirPods sono noti per il loro design iconico e la comodità senza pari; leggeri e ergonomici, si adattano perfettamente alle tue orecchie per un comfort prolungato senza sacrificare lo stile. Li paghi solo 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: prendili adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore.

