AirPods (seconda generazione) a poco meno di 120€

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless Stereo di Apple, magari economici ma ricchi di features, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo degli AirPods di seconda generazione che oggi si portano a casa con soli 119,00€, spese di spedizione comprese. È un prezzo veramente molto basso e vi consigliamo di approfittarne, anche perché riceverete tanti vantaggi esclusivi al seguito.

Come non citare la consegna veloce in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e troviamo la garanzia di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare) e quella di Amazon per due, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

AirPods di seconda generazione: a questo prezzo sono quasi regalati

Gli AirPods di seconda generazione costano poco, ma offrono tanto. In prima istanza sono comodissimi da indossare, anche per molte ore. Non daranno mai fastidio e vi consentiranno di godere di una libertà mai provata prima, se provenite dalle classiche cuffiette con il filo. Gli auricolari TWS sono perfetti per chi fa e riceve molte telefonate, per chi ama ascoltare la musica mentre fa sport, durante una corsa o, perché no, anche durante una passeggiata.

Sono disponibili in una sola taglia ma, come detto, assicurato un’indossabilità comoda. Hanno una buona autonomia e, con la custodia al seguito, possono durare moltissime ore. Questa si può ricaricare via cavo Lightning o con la tecnologia wireless, quindi non dovrete preoccuparvi di nulla. Una volta aperti e abbinati, si connetteranno immediatamente al vostro dispositivo. Inoltre, godono del supporto a “Hey Siri”. A soli 119,00€ sono incredibili, approfittatene ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.