AirPods (seconda generazione) a meno di 110€ su Amazon: Best Buy del giorno

Oggi vogliamo consigliarvi un gadget veramente sensazionale; se avete un iPhone infatti, non potete non avere un paio di auricolari True Wireless Stereo. Stiamo parlando degli AirPods di seconda generazione che, grazie agli sconti di Amazon, saranno vostri ad un prezzo unico: solo 109,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un articolo in super sconto che diventa più che mai vantaggioso. Con un risparmio simile e con tutti i vantaggi che si possono avere con il noto portale di e-commerce americano, non potete lasciarvi sfuggire un’occasione come questa. Noi infatti vi invitiamo ad effettuare subito l’acquisto per non perdere la promozione, ma siate veloci. Potrebbero esserci poche scorte disponibili.

AirPods (seconda generazione): prezzo WOW su Amazon

Grazie ad Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Oltre alle spese di spedizione comprese nel prezzo, avrete anche la consegna celere e rapida presso qualsiasi domicilio o luogo, ma in più, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Altresì potrete utilizzare Klarna, un’app esterna, per dividere il costo del prodotto in tre soluzioni o in un’unico pagamento che avverrà dopo 30 giorni dall’acquisto.

Concludiamo segnalando il singolo anno di garanzia con il costruttore, i due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa volere di più quindi? A soli 109,00€ gli AirPods sono davvero imperdibili; sono auricolari TWS fantastici, leggeri, con una buona autonomia e si ricaricano in un lampo con la custodia Lightning (o mediante la tecnologia wireless).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.