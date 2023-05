AirPods Pro si aggiornano: è il momento PERFETTO per acquistarne un paio

Apple ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento del software per i suoi auricolari AirPods; il firmware è compatibile sia con la versione Pro che con gli altri modelli, ma anche con le prime cuffie over ear dell’azienda.

Facciamo ordine: la compagnia di Cupertino ha distribuito in queste ore il nuovo firmware 5E135 per auricolari TWS; è destinato sia alle AirPods di seconda generazione che al modello di terza del 2021, ma anche agli AirPods Pro 1 e 2, oltre che alle cuffie AirPods Max. Giusto per completezza, la precedente iterazione del sw è stata rilasciata ad aprile e aveva il numero di modello 5E133.

Purtroppo non c’è modo di capire quali siano le reali novità introdotte con l’aggiornamento in questione; Apple non rilascia mai il log delle modifiche e non c’è un documento con i cambiamenti in merito. Inoltre non c’è un metodo ufficiale per aggiornare gli auricolari. Basta che questi stiano collegati sotto WiFi ad un iPhone e il tutto avverrà via OTA. Noi vi consigliamo di inserire gli auricolari della custodia, collegare la stessa alla corrente, accoppiarli poi ad un telefono o ad un iPad e il tutto avverrà da sé.

Per controllare la versione del firmware di AirPods Pro dovrete seguire questi passaggi: collegare gli AirPods al device iOS, pigiate l’app delle impostazioni e andate su General. A questo punto cliccate su Informazioni e poi su AirPods. Ora vi basterà leggere la versione del firmware in questione.

Il miglior modello di auricolari TWS di Apple che vi suggeriamo di acquistare oggi è sicuramente quello di punta; gli AirPods Pro (2022) infatti, si portano a casa con soli 249,99€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere, due anni di garanzia e troviamo la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con il sistema interno o tramite il servizio di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.