AirPods Pro: il nuovo update migliorerà le vostre CHIAMATE

AirPods Pro ora possono aiutarvi a sentire meglio le conversazioni dopo il recente aggiornamento del firmware. Di fatto, la funzione di accessibilità promessa da Apple è ora – finalmente – disponibile.

La feature Conversation Boost promessa dall'OEM di Cupertino, volta a migliorare l'utilizzo delle AirPods Pro, e che renderà più facile per gli utenti ascoltare le voci delle persone, è ora disponibile.

Il supporto per la nuova funzionalità è stato incluso come parte dello stesso aggiornamento che ha reso più facile la localizzazione delle AirPods Pro e Max smarrite grazie all'applicazione “Dov'è” (Find My).

Conversation Boost sfrutta parte della modalità di trasparenza personalizzata presente all'interno delle cuffie di Apple. Quando la funzione è abilitata, i microfoni beamforming su AirPods Pro tentano di isolare le voci al di sopra di qualsiasi rumore di fondo e delle altre conversazioni. C'è anche l'accesso ai cursori che modifica l'amplificazione, la trasparenza e il tono di ciò che ascoltate.

Puoi abilitare la funzione vi basterà seguire i seguenti passaggi:

Aprite Impostazioni e toccate Accessibilità;

Pigiate Audio/Visivo nella sezione Udito;

Attivate Sistemazioni cuffie;

Toccate Modalità trasparenza e attivatela;

Scorrete verso il basso fino a Conversation Boost e date “l'okay”.

Conversation Boost richiede AirPods Pro con il firmware “4A400“. Sfortunatamente non esiste ancora un modo manuale per forzare l'update sulle vostre cuffie TWS e over ear, pertanto dovrete verificare se eseguono già il nuovo firmware nell'app Impostazioni.

Come si fa per fare ciò, quindi?

Toccate su Generale, quindi Informazioni;

Collegate gli auricolari al dispositivo;

Controllare il numero del firmware accanto al campo denominato Versione firmware.

Vi segnaliamo che Conversation Boost è solo l'ultima funzionalità di accessibilità che Apple ha aggiunto ai suoi dispositivi nell'ultimo anno.

Vi ricordiamo che le cuffie True Wireless Stereo della mela si trovano in super sconto a 198€ su Amazon: un prezzo decisamente “fuori di testa”, considerando che costano quasi 100€ in più sul sito ufficiale. Le trovate qui, ma sbrigatevi prima che terminino le scorte.