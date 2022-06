AirPods Pro: il nuovo spot con protagonista Harry Styles

È appena arrivato un nuovo spot relativo alle AirPods Pro di Apple; l’ADV in questione focalizza l’attenzione dell’utente sulla funzionalità premium Spatial Audio. Il protagonista della campagna invece, è il noto cantante Harry Styles che conosciamo tutti. Perché lo conosciamo tutti, vero? Dai sù, un tempo faceva parte degli One Direction…

Tornando allo spot in questione, come detto, la mela ha posto l’accento sulla funzionalità “Spatial Audio” delle cuffiette Bluetooth più famose di sempre. Il debutto dello spot arriva dopo il lancio del nuovo album dell’artista, “Harry’s House”, arrivato sul mercato il mese scorso.

AirPods Pro: spaziali è dire poco

Lo spot richiama molto quello degli spot Apple dei primi anni 2000 relativi agli iPod ormai scomparsi dal mercato. Ci sono sagome (realizzate con una nuova tecnologia) che ballano mentre ascoltano musica con le AirPods Pro in modalità “Spatial Audio”. Ecco cosa afferma l’azienda in merito:

La magica esperienza di ascolto di AirPods con Spatial Audio incontra il nuovo album di Harry Styles ‘Harry’s House. Con il rilevamento dinamico della testa, per ascoltare il suono ovunque, ascolterai Harry Styles come mai prima d’ora.

Come detto, il richiamo agli spot anni 2000 è evidente. Giusto come “remind me”, vi ricordiamo alcune delle caratteristiche principali delle cuffiette della mela: certificazione IPX4, audio con gommini in silicone super mordidi e disponibili in varie misure. C’è anche il chip H1 che permette una compatibilità estrema con gli altri gadget della mela.

Ad ottobre scorso poi, la società ha rilasciato un corposo aggiornamento per questi auricolari: AirPods Pro ricevono infatti una custodia che dispone della MagSafe charging (questo significa che si potranno caricare via cavo, tramite una basetta wireless o una MagSafe).

Oggi si portano a casa ad un prezzo veramente speciale: solo 187,90€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Approfittatene, perché è un prezzo davvero vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.