AirPods, Pro e Max: arriva il nuovo aggiornamento

L’OEM di Cupertino ha appena distribuito un nuovo firmware in beta per le sue cuffiette Bluetooth; parliamo, ovviamente, delle AirPods, standard e Pro. L’update si rivolge anche alla variant Max, vale a dire la versione over-ear degli auricolari più famosi di Apple.

Immediatamente dopo il keynote di pochi giorni fa, la mela ha rilasciato un software in beta per le sue AirPods. Il firmware include nuovi aggiornamenti e un miglioramento al cambio automatico per le cuffie stesse. Giusto per completezza, il sw ha il numero di build 5A5282d.

La compagnia dichiara che l’aggiornamento è volto a migliorare lo sviluppo di alcune features ben precise delle cuffie su iOS e macOS. Non di meno, permette alla società di eseguire anche il debug senza particolari difficoltà. Tuttavia, ricordiamo che Apple non rilascia mai un changelog preciso delle modifiche accorse con l’update.

Per scaricare l’aggiornamento occorre essere registrati all’Apple Developer Programm. È compatibile con tutti i profili sviluppatori ma non supporta le AirPods di prima generazione.

Come si fa ad installare?

Semplice: serve un iPhone con iOS 16 beta, un Mac con macOS 13, Xcode 14 beta e delle cuffie compatibili. Ecco il procedimento:

Accoppiare le AirPods con il device;

Collegare l’iPhone ad un Mac con un cavo;

Avviare Xcode 4 sul Mac;

Andare nelle impostazioni e scegliere il firmware 5A5282d nella sezione Test.

Prima di vederlo, potrebbero occorrere diverse ore (fino a 24), quindi non disperate. Quando sarà disponibile al grande pubblico ve lo faremo sapere.

