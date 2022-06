AirPods Pro cosa? Questi auricolari sono uguali e costano 20€ [Amazon]

Apple detta un po’ le regole estetiche da seguire, ma non è detto che bisogna spendere duecento bigliettoni per acquistare un paio di auricolari Bluetooth soprattutto quando hai Android come sistema principale. Sappiamo benissimo che non tutte le funzioni di Casa Cupertino funzionano sul sistema avversario.

Credo che a questo punto del discorso sia palese che è un po’ inutile spendere tutti i soldi per il modello di punta, no? Allora esaudisci comunque i tuoi desideri optando per questa soluzione di ottima qualità e che paghi appena 21€. Dove? Proprio su Amazon ora, collegati e spunta il coupon.

Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime attivo su tuo account, non perderti questa offerta.

AirPods Pro o simili, gli auricolari Bluetooth che hai sempre desiderato

All’aspetto ci siamo quasi al 100%. Questi auricolari Bluetooth però son perfetti per altri motivi. Possono essere utilizzati sia su Android che iOS senza limitazioni e con la tipologia di connessione che hanno, stai tranquillo che non ti si disconnettono neanche se ci provi.

Appartengono alla tipologia In Ear e sono sia comode che leggere e stabili. Le metti e non ti cadono dalle orecchie ogni due per tre. In più, se lo vuoi sapere, hanno davvero tanti punti a loro favore. Quali sono?

sistema audio di elevata definizione;

microfoni integrati per parlare al telefono;

per parlare al telefono; cancellazione dei rumori per ridurre al massimo le interferenze;

per ridurre al massimo le interferenze; controlli touch per gestire la riproduzione senza bisogno dello smartphone;

per gestire la riproduzione senza bisogno dello smartphone; resistenza ad acqua e polvere grazie alla certificazione.

Dopodiché mi sembra giusto dirti che la batteria ha una durata di ben 30 ore e ti soddisfa a pieno.

Che te ne para? Acquista al volo questi auricolari Bluetooth che in fin dei conti, di AirPods Pro hanno solo l’aspetto. Li ordini su Amazon ora ma dopo aver spuntato il coupon, li paghi appena 21€ e le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.