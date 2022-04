AirPods Pro con MagSafe: scontato di 85€ su Amazon

Se state cercando un paio di cuffiette True Wireless Stereo di punta, con un'ottima qualità, un design premium con gommini in-ear e avete un telefono di Apple, abbiamo una soluzione perfetta per voi. Sono le AirPods Pro (2021) con custodia che si ricarica mediante MagSafe. Oggi, girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un'offerta davvero speciale: solo 194,99€ al posto di 279,99€. Capite bene che si tratta di uno sconto di quasi 85€, ovvero un prezzo al di sotto delle aspettative. Per fortuna, lo street price dunque, permette di fare buoni affari e, se proprio, potrete dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio di Cofidis presente sul sito.

AirPods Pro (2021): l'affare del momento

Difficile dirvi i motivi per non comprare questo paio di cuffie: è il modello di punta dell'OEM americano e con lo sconto di oggi, è ancora più vantaggioso. Costano poco ma offrono tanto. C'è la cancellazione attiva del rumore che permette di bloccare i rumori esterni: vi potrete immergere al massimo nella musica, nei podcast e in molto altro, ma se vorrete sentire il mondo intorno a voi, c'è la modalità trasparenza.

Non di meno, c'è l'audio spaziale che gode anche del rilevamento automatico della testa: questo fa sì che possiate avere un suono tridimensionale con le canzoni e i brani compatibili su Apple Music. Ma ancora – come vedete, le sorprese non finiscono qui – c'è l'EQ adattiva che calibra la canzone in base alle vostre esigenze.

Sono comodissime, grazie anche ai cuscinetti affusolati e morbidi, realizzati in morbido silicone: ci sono tre misure all'interno così che si possano adattare alle orecchie di tutti. Infine, con il sensore di pressione potrete gestire le chiamate in entrata e in uscita, gestire la musica e attivare Siri con facilità. Resistono a sudore e acqua.

Costano 194,99€ con spedizione gratuita e celere in 24 o 48 ore.