AirPods Pro: come risolvere la mancanza dell'audio Lossless

In queste ore apprendiamo una notizia molto particolare: sembra che un ingegnere di Apple abbia parlato di come si potrebbe risolvere la mancanza dell’audio Lossless nei nuovi AirPods Pro (2022).

Di fatto, sappiamo tutti che il wearable premium della mela svelato da poco non supporta l’audio Apple Music LossLess. Abbiamo scoperto che l’azienda starebbe sviluppando uno standard di connettività proprietario basato su AirPlay con qualità superiore, ma al momento tutto tace.

AirPods Pro: perché non c’è ancora l’audio LossLess?

Se avete familiarità con Apple Music, saprete bene che la piattaforma offre un servizio di streaming Lossless a 24 bit con 48 KHz e ad alta risoluzione con 192 KHz, tuttavia serve un convertitore esterno per usufruire di queste features.

Di fatto, ai microfoni del giornale What Hi-Fi?, un ingegnere di Apple, Esce Andersen, ha riferito che al momento il Bluetooth di cui disponiamo in commercio non sia la mossa giusta per sviluppare un audio senza limiti per gli auricolari AirPods. Il dipendente della compagnia crede cha la società sia in grado di alzare l’asticella nel prossimo futuro. Ribadisce poi:

È importante capire che possiamo ancora fare grandi passi avanti senza cambiare il codec. E la scelta del codec che abbiamo oggi, riguarda più l’affidabilità. Quindi si tratta di fare qualcosa di robusto in tutti gli ambienti. Vogliamo spingere in avanti la qualità del suono e possiamo farlo con molti altri elementi. Non pensiamo che il codec attualmente sia la limitazione della qualità audio sui prodotti Bluetooth.

Nel corso dell’intervista poi, Anderson ha parlato di come siano riusciti a sviluppare i nuovi AirPods Pro di seconda generazione. Questo paio di cuffiette dispone di una migliore cancellazione attiva del rumore, superiore di ben due volte rispetto al passato. Lo scopo era quello di donare a tutti “un AirPods Max in tasca”. Se desiderate questo modello di TWS, sappiate che su Amazon lo trovate a soli 279,00€.

