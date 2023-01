AirPods Pro: arriva l'edizione limitata che non potete acquistare

Apple ha appena rilasciato una versione speciale dei suoi auricolari premium TWS; stiamo parlando degli AirPods Pro, che arrivano nell’edizione limitata che celebra il capodanno cinese.

Di fatto, in occasione di questa particolare festività che si terrà il 22 gennaio in Cina, l’OEM di Cupertino ha appena commercializzato una versione esclusiva degli AirPods Pro con inciso il logo del coniglio e l’anno attuale. Si può acquistare presso il negozio online e presso gli store al dettaglio in Cina, a Taiwan, a Hong Kong e Macao.

AirPods Pro: l’edizione che celebra il capodanno cinese

Per chi non lo sapesse, il 2023 sarà l’Anno del Coniglio, secondo la cultura cinese. I nuovi auricolari di punta della mela presentano un’incisione molto particolare del coniglio che è stata messa sulla custodia di ricarica wireless e sulla confezione invece, il medesimo logo si presenta tinto di rosso. Le specifiche però sono identiche, così come le caratteristiche. Anche il prezzo è invariato.

Ricordiamo che l’OEM di Cupertino ha appena reso disponibile una serie di regali speciali per i suoi utenti asiatici; non di meno, la compagnia offre circa 1000 yen di sconto sui prodotti che si comprono sul portale online dal 30 dicembre al 2 gennaio.

Inoltre, per un mese intero, precisamente dal 6 gennaio al 7 febbraio, molti store in Cina, Hong Kong, Singapore e non solo, offriranno speciali sessioni al Today at Apple dove gli utenti potranno realizzare una foto di famiglia con i propri familiari sfruttando la potenza fotografica di iPhone.

Infine, ricordiamo che gli AirPods Pro (2022) sono stati presentati pochi mesi or sono, precisamente il 7 settembre 2022 in tutto il mondo. Sono degli auricolari speciali che offrono una batteria dalla lunga durata, hanno un nuovo chip che garantisce una cancellazione del rumore fino a 2 volte superiore rispetto a quella precedente e hanno i tasti soft touch. Di listino costerebbero circa 299,00€, ma grazie agli sconti di Amazon, si possono portare a casa con soli 269,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo dell’articolo.

