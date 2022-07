AirPods Pro di Apple: la qualità non è mai costata così poco su eBay

eBay è un ricco contenitore di offerte. Sono davvero tanti i prodotti in promozione e chiunque può trovare il suo a un prezzo vantaggioso. Oggi acquisti i fantastici Apple AirPods Pro a soli 239,99 euro, invece di 279 euro.

Niente male vero? Tra l’altro, selezionando PayPal come metodo di pagamento, potrai pagare questi eccezionali auricolari di altissima qualità in 3 rate senza interessi. Dovrai solo attivare la funzionalità direttamente sul tuo account PayPal e procedere con l’ordine.

Gli AirPods Pro cambieranno il tuo modo di ascoltare. Sarai immerso completamente nel suono grazie alla cancellazione attiva del rumore. Ma quando decidi di non essere più isolato, allora attivando la Modalità Trasparenza potrai sentire quello che hai intorno.

Il loro design non è solo elegante e raffinato, piacevole da vedere indosso, ma è anche confortevole. La loro ergonomicità è stata studiata per regalare un comfort su misura e permettere a chi li indossa di ascoltare tutto il giorno.

AirPods Pro: ascolta il risparmio su eBay

Sintonizzati sul risparmio e ascolta bene lo sconto che eBay ti offre oggi per acquistare gli AirPods Pro a soli 239,99 euro, invece di 279 euro. La qualità non è mai costata così poco. Afferra al volo questa preziosa occasione, non resterai sicuramente deluso.

Scegli tra tre diverse tagli di cuscinetti in morbido silicone anallergico. Sperimenterai una comodità mai provata prima. Si agganciano con un clic e, usando il Test Aderenza copriauricolari, capirai qual è la taglia più adatta a te.

Abbinali la prima volta al tuo dispositivo, poi gli Apple AirPods si connetteranno automaticamente ogni volta che li indosserai. Dì addio a fastidiosi abbinamenti quando vuoi ascoltare o chiamare con gli auricolari.

Mettili all’orecchio e inizia subito a utilizzarli senza problemi. Con semplici tap potrai rispondere e chiudere una chiamata, passare alla traccia successiva o metterla in pausa. Insomma, entrerai in un modo fatto di tanta semplicità di utilizzo.

Non perdere questa occasione che trovi solo su eBay. Acquista gli Apple AirPods Pro a soli 239,99 euro, invece di 279 euro. Scegliendo PayPal come forma di pagamento potrai decidere anche di dividere l’importo in 3 comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.