AirPods Pro (2023): offerta TOP a meno di 239€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari top di gamma di Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi gli ottimi AirPods Pro (2023) con porta di ricarica USB Type-C che costano soltanto 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie agli sconti folli di Amazon. Correte a prenderli adesso perché si tratta di una promo semplicemente sensazionale che noi vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire. Tra le altre cose poi, avrete tanti vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano; ad esempio, citiamo la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo complessivo in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati) o con il sistema di CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) e avrete la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamenti. Ci sarà un anno di garanzia con Apple e avrete ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il noto portale di e-commerce americano. Fate presto perché a questa cifra sono imperdibili.

Sono auricolari semplicemente eccellenti, dotati di caratteristiche uniche nel loro genere; intanto, vi diciamo che dispongono dei gommini in-ear in silicone che si adatteranno comodamente alle vostre orecchie. Non di meno, presentano la cancellazione attiva del rumore di nuova generazione, sono leggerissimi e le gemme presentano anche i comodissimi comandi touch sullo stelo. La qualità è assurde e c’è il supporto all’audio spaziale. Fra le altre cose poi, hanno un’autonomia degna di nota e si ricaricano con la porta USB Type-C, via MagSafe o tramite wireless charging. A questa cifra (soltanto 239,00€) sono in super sconto, correte a prenderli adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.