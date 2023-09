AirPods Pro (2023): il "nuovo" modello ha la custodia di ricarica con la USB Type-C

Poche ore fa si è svolto l’evento “Wonderlust” di Apple; l’azienda ha annunciato, oltre agli Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2, anche i nuovi melafonini di punta che presentano, oltre a tante novità, anche la USB Type-C per la ricarica. Si chiude quindi un’era iniziata nel 2012 con iPhone 5. I dispositivi non godono più della porta proprietaria e vediamo che, con grande sorpresa da parte di tutti, la compagnia ha mostrato anche una versione speciale degli auricolari AirPods Pro di seconda generazione con la custodia di ricarica avente questa tecnologia.

AirPods Pro (2022): tutto uguale ma la custodia è nuova

Di fatto, le cuffeitte Bluetooth di punta annunciate un anno fa ora presentano le medesime features del modello precedente ma hanno un case per la ricarica con la Type-C. Ovviamente continuano a supportare la wireless charging e la MagSafe Technology.

La qualità sonora offerta da questi AirPods Pro è indiscutibile: rivoluzionano l’esperienza di ascolto con una qualità strepitosa. La cancellazione attiva del rumore è fino a due volte superiore rispetto al modello del 2019, c’è la modalità trasparenza che è ancora più completa e c’è perfino il supporto all’audio spaziale di nuova generazione. Fra le novità troviamo anche una maggiore resistenza alla polvere e l’audio Lossless con Apple Vision Pro (quando arriverà sul mercato).

I nuovi AirPods Pro di seconda generazione con cover di ricarica USB Type-C non sono ancora disponibili su Amazon ma si possono preordinare. Arriveranno in commercio a partire da venerdì 22 settembre.

