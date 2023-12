AirPods Pro (2023): continua l'offerta, corri a prenderli su Amazon (239€)

Oggi vogliamo parlarti di un paio di auricolari TWS di ultima generazione di casa Apple che ti consigliamo se sei alla ricerca di un prodotto di questo genere che non abbia compromessi. Gli AirPods Pro (2023) infatti, sono il “non plus ultra” dell’azienda, il gadget più potente nel settore “audio”. Su Amazon infatti ti potrai portare a casa queste fantastiche cuffiette per soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

AirPods Pro (2023): i migliori auricolari da comprare oggi su Amazon

Andiamo con ordine: gli AirPods Pro (2023) sono dotati di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore che crea un ambiente sonoro immersivo, isolando te dal mondo esterno. Sono comodissimi se sei in viaggio, al lavoro o semplicemente in cerca di momenti di tranquillità; questa feature ti offre la possibilità di concentrarti sul suono che ami e di filtrare le distrazioni indesiderate. Grazie al driver dinamico ad alta escursione e alla calibratura adattiva dell’equalizzatore, avrai sempre un sound ricco e bilanciato. Sono progettati per adattarsi comodamente alle tue orecchie e hanno punte auricolari intercambiabili (sono disponibili in quattro taglie) ti permette di trovare la misura perfetta per le tue orecchie.

Fra le altre cose, sono adatti per essere utilizzati durante l’allenamento o in condizioni meteorologiche avverse, anche sotto la pioggia. Infine, hanno una batteria che promette un’autonomia degna di nota. Si ricaricano via wireless, con la MagSafe charging, tramite l’adattatore dell’Apple Watch o con il cavo USB Type-C.

Dulcis in fundo, gli AirPods Pro (2023) si integrano senza sforzo all’interno dell’ecosistema Apple. Dal momento in cui li estrarrai dalla custodia di ricarica, essi si connetteranno automaticamente al tuo iPhone, iPad o Apple Watch. Con il controllo vocale Siri, potrai perfino gestire le chiamate, controllare la musica e ricevere indicazioni stradali con Maps o Apple Maps senza dover toccare il tuo dispositivo. Costano 239,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: corri a prenderli.

