AirPods Pro (2023) con USB Type-C: solo 249€ per portarseli a casa

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo adesso: i meravigliosi AirPods Pro (2023) con porta USB Type-C costano solo 249,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad un prodotto esclusivo, super conveniente, che dispone di features assurde e di una scheda tecnica all’avanguardia, con specifiche di punta e un design in-ear super confortevole e alla moda. Fra le altre cose, vengono spediti e venduti dal noto portale di e-commerce americano.

Capite bene che così avrete la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In pochissimi giorni infatti, saranno a casa vostra senza che voi dobbiate spendere neanche un centesimo aggiuntivo.

AirPods Pro (2023): con la porta USB Type-C costano pochissimo

Gli auricolari TWS di Apple sono in-ear quindi ciò implica che supportano la cancellazione attiva del rumore di ultima generazione ma dispongono anche della modalità trasparenza. Sono impermeabili e resistono agli schizzi d’acqua e di polvere, così come la custodia. A proposito della cover, questa gode della fast charge via cavo USB Type-C o, volendo, anche mediante wireless o tramite MagSafe. In alternativa, potrete anche adoperare l’alimentazione dell’Apple Watch. A proposito di batteria, sappiate che con la cella energetica integrata avrete accesso a tantissime ore di autonomia. Potrete utilizzare le cuffiette per ore ed ore senza il minimo problema.

Gli AirPods Pro (2023) vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo speciale di soli 249,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciateveli sfuggire e fateli vostri adesso. Avrete la consegna celere e immediata, ci sono due anni di garanzia con il rivenditore (con tanto di assistenza tecnica dedicata) e un anno con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store di tutto il mondo. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

