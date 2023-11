AirPods Pro (2023) con USB Type-C: MINIMO STORICO su Amazon (solo 239€)

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari TWS di Apple veramente sensazionali. Si chiamano AirPods Pro (2023), sono arrivati sul mercato pochissime settimane fa e sono identici al modello dello scorso anno, anche se differiscono per un piccolo (ma sostanziale) cambio di rotta. Posseggono la porta USB Type-C e non la classica Lightning.

Grazie alle offerte folli del Black Friday su Amazon si porteranno a casa con un prezzo irrisorio: solo 239,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questa promo e fateli vostri adesso. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Gli AirPods Pro (2023) offrono un’esperienza immersiva grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC); per farla breve, rileva e annulla attivamente il rumore circostante, così voi potete godere della vostra musica preferita o concentrarvi su una chiamata senza distrazioni indesiderate. Esteticamente poi, vantano un design in-ear che si adatta comodamente all’interno dell’orecchio, garantendo una vestibilità sicura e stabile. Le morbide punte auricolari in silicone offrono una chiusura ermetica che non solo migliora l’isolamento acustico, ma rende anche gli auricolari adatti a lunghe sessioni di ascolto senza affaticare l’orecchio. Ad ogni modo, in confezione troverete (oltre al cavo USB Type-C intrecciato) anche i gommini in quattro taglie (XS, S, M, L).

Dispongono di bassi profondi, medi equilibrati e alti nitidi. La modalità “Trasparenza” vi farà rimanere consapevoli dell’ambiente circostante senza dover rimuovere necessariamente gli auricolari. Grazie ai microfoni esterni, sarà infatti possibile ascoltare i suoni ambientali. Parliamo di una funzione basilare oggigiorno, comodissima nel traffico o nella giungla urbana. Grazie alla certificazione IPX4 contro l’acqua e il sudore, vanno benissimo anche per sessioni di allenamento o giornate piovose. Insomma, sono auricolari TWS di ultima generazione; non lasciateveli sfuggire all’incredibile prezzo di soli 239,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

