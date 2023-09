AirPods Pro (2023) con USB Type-C: DISPONIBILI su Amazon, finalmente

Pochi giorni fa Apple ha tolto i veli ai nuovi melafonini di ultima generazione; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max sono finalmente fra noi. Unitamente a questi device però, ha annunciato anche gli Apple Watch Series 9 e la seconda generazione del Watch Ultra. A sorpresa però, ha presentato, in ultima istanza, gli AirPods Pro (2023) con USB Type-C per la ricarica. Questo porta sostituisce definitivamente la Lightning (il modello dello scorso anno di fatto, va “in pensione”) e arriva questa versione che non introduce grosse rivoluzioni se non via software e sul case degli auricolari. Rispetto agli AirPods Pro (2022) tuttavia, Apple ha abbassato il prezzo di listino: il nuovo modello costa meno (279,00€ a fronte dei 299,00€ richiesti esattamente un anno fa con la seconda generazione). Insomma, qualcosa si è mosso in Cupertino; voi li acquisterete?

AirPods Pro (2023): un peccato lasciarseli sfuggire

In confezione troverete quindi, oltre al cavo USB Type-C, anche i gommini in-ear in quattro dimensioni differenti (così che possano adattarsi alle orecchie di tutti senza particolari problemi). La custodia di ricarica sfrutta la nuova tecnologia ma anche la ricarica MagSafe o wireless. L’autonomia complessiva è veramente esagerata e promette anche un giorno intero di utilizzo continuativo. D’altro canto, le gemme dispongono di features assurde; vi è la modalità trasparenza, la cancellazione attiva del rumore di nuova generazione, ma non finisce qui. Si possono comandare via touch direttamente dallo stelo e in più sono impermeabili.

Non lasciatevi sfuggire questo prodotto; da oggi è finalmente disponibile per l’acquisto; con Amazon non pagherete le spese di spedizione, avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita, e infine potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati. A soli 279,00€ sono da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.