AirPods Pro (2023) con USB Type-C al prezzo speciale di 249€ su Amazon

Se state cercando un paio di auricolari TWS di ultima generazione, e magari possedete un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi gli AirPods Pro (2023) che su Amazon si trovano al prezzo speciale di soli 249,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo super scontato è interessantissimo, soprattutto perché si parla di cuffiette di ultima concezione che godono di features smart di altissimo livello. Costano molto poco ma valgono tanto e in più, con il noto portale di e-commerce americano, avrete diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Fate presto, dunque e non pensateci troppo.

Il modello i questione dispone della nuovissima custodia di ricarica che sfrutta la porta USB Type-C al posto della Lightning. Tuttavia, per caricare la stessa avrete diverse opzioni: tramite la fase charme wireless o mediante la tecnologia MagSafe, con l’alimentatore dell’Apple Watch o con il classico cavo. A voi la scelta.

AirPods Pro (2023): impossibile non comprarli a questo prezzo

Gli AirPods Pro (2023) si presentano come auricolari di pregio, versatili, dotati di tantissime funzionalità innovative. C’è la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza, ma non solo. I driver dinamici permettono di avere una qualità sonora incredibile sia in chiamata che durante l’ascolto della musica. Sono cuffiette Bluetooth perfette per andare in palestra, per correre al parco e non solo: sono impermeabili e certificate contro l’acqua e la polvere.

Ci sono i comandi touch sullo stelo e i gommini sono disponibili in quattro dimensioni (XS, S, M, L); li trovate in confezione insieme al cavo di ricarica. Se siete interessati/e all’acquisto, sbrigatevi: c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore, si può dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 249,00€ sono da comprare subito.

