AirPods Pro (2023) con USB Type-C al prezzo più basso di sempre

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e magari avete un iPhone di ultima generazione e desiderate il top del top, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Gli AirPods Pro (2023) sono infatti, eccezionali e si presentano come dei gadget indispensabili nel nostro quotidiano: consentono di fare di tutto, godono di funzionalità avanzatissime pensate per gli ascolta molta musica o fa/ricevere molte telefonate, ma non solo. Dispongono dei pratici gommini in silicone in quattro dimensioni differenti così da adattarsi a tutte le orecchie. Grazie agli sconti folli del giorno, si possono portare a casa ad un prezzo sensazionale: solo 259,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire un’occasione simile: prendeteli immediatamente prima che termini la promozione dedicata o prima che finiscano le scorte sul noto portale di e-commerce americano.

AirPods Pro (2023): non lasciateveli sfuggire

Questa è un’offerta veramente sensazionale che non potete lasciarvi sfuggire; si trovano infatti, al prezzo più basso di sempre su Amazon. Il modello in questione vanta il case di ricarica con la porta USB Type-C, ma avrete accesso a tanti modi per la ricarica: c’è quella wireless, quella con il cavo, come detto, quella magnetica che sfrutta la basetta di ricarica dell’Apple Watch e quella MagSafe. Gli auricolari godono della cancellazione attiva del rumore, di quella adattiva di ultima generazione, c’è la modalità trasparenza e non solo.

AirPods Pro (2023) vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo speciale di soli 259,00€, spese di spedizione incluse; c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. In meno di 24 o 48 ore riceverete il prodotto a casa vostra e avrete accesso al reso gratis entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis e avrete due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata. A questo prezzo sono imperdibili.

