AirPods Pro (2023) con USB Type-C a 271€: prezzo WOW per poche ore

I meravigliosi AirPods Pro (2023) con custodia di ricarica USB Type-C costano solo 271,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciateveli sfuggire a questo prezzo: sono praticamente perfetti e hanno tantissime features di alto profilo. Non di meno, godono di una serie di vantaggi esagerati grazie al noto portale di e-commerce americano; vediamoli tutti di seguito.

Prima di addentrarci in questa disamina, tuttavia, vi ricordiamo che le promozioni potrebbero terminare a breve, quindi se siete interessati non pensateci troppo. A questa cifra potrebbero presto andare “sold out” anche perché possono essere acquistati in tanti modi diversi, anche in comode rate senza busta paga.

AirPods Pro (2023): ecco perché devi comprarli

Questi AirPods Pro (2023) sono i migliori auricolari del settore: hanno il supporto all’audio spaziale, dispongono dei gommini in-ear che servono per la cancellazione attiva del rumore (di nuova generazione) e hanno anche la modalità trasparenza aggiornata, perfetta per le situazioni più caotiche del quotidiano. Non di meno, sono impermeabili e sono resistenti all’acqua e alla polvere; si possono utilizzare in palestra, al parco, sotto la pioggia e non solo. Tra le altre cose poi, hanno la custodia di ricarica che sfrutta la tecnologia MagSafe per fornire energia alle gemme, ma volendo si può adoperare la wireless charging o la porta USB Type-C. Ricordiamo anche che l’autonomia di questo prodotto è eccezionale: oltre 30 ore di durata con il case compreso.

Gli AirPods Pro (2023) vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo di 271,00€ al posto di 279,00€; è un piccolo ma significativo sconto, anche considerando il fatto che sono usciti sul mercato da poco meno di un mese. La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. C’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis, senza busta paga: basta essere maggiorenni e fornire quindi, la copia della patente, della tessera sanitaria e un IBAN dal quale preleveranno i soldi mensilmente. Cosa aspettate, quindi?

