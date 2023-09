AirPods Pro (2023) con custodia USB Type-C: preordinateli adesso su Amazon

Pochissimi giorni fa Apple ha presentato i nuovi smartphone della linea iPhone 15; durante l’evento “Wonderlust” tuttavia, ha svelato gli Apple Watch Series 9 e il modello Ultra di seconda generazione. Allo stesso tempo, gran parte del keynote è stato dedicato all’introduzione della porta USB Type-C sui device della mela. Oltre agli smartphone tuttavia, l’azienda ha inserito il connettore next-gen anche sugli auricolari di fascia alta, gli AirPods Pro. Al momento, questi gioielli si trovano in preorder su Amazon al prezzo consigliato di 279,00€, spese di spedizione incluse.

Rispetto al modello dello scorso anno abbiamo pochissime differenze rilevanti ma c’è un aspetto di cui non si è parlato; per la prima volta, l’azienda di Cupertino ha abbassato i prezzi di listino per i suoi gadget. Gli AirPods Pro (2023) costano circa 20€ di meno rispetto all’iterazione del 2022 con case di ricarica Lightning. Ricapitolando, la feature più frizzante è quindi la porta USB Type-C che assicura una compatibilità maggiore con gli altri device tech che utilizziamo nel nostro quotidiano.

AirPods Pro (2023) al prezzo più basso del web

Al momento questi auricolari si possono solo preordinare dal sito ufficiale di Apple, da Amazon o dai vari retail di elettronica, tuttavia saranno disponibili soltanto venerdì 22 settembre. Ad ogni modo, la consegna sarà celere, veloce e assicurata, oltre che garantita: non dovrete temere nulla. Inoltre potrete anche usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, qualora dovessero sorgere gravi problematiche. Dulcis in fundo, sappiate che c’è un anno di garanzia con il costruttore e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata: non lasciatevi sfuggire questo gadget indispensabile.

Con un prezzo di 279,00€, sappiate che gli AirPods Pro (2023) sono incredibili; non lasciateveli, funzionano benissimo, hanno un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e sono perfino impermeabili. In confezione troverete i gommini per le cuffiette in-ear disponibili in quattro taglie.

