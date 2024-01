AirPods Pro (2023): BEST BUY a meno di 240€ su Amazon

Se possiedi un iPhone e vuoi ampliare l’ecosistema di casa Apple, non puoi non avere un paio di auricolari TWS. Nello specifico, noi ti suggeriamo di prendere gli AirPods Pro (2023) con custodia di ricarica MagSafe e USB Type-C, visto che su Amazon oggi costano pochissimo: saranno tuoi con soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarteli sfuggire e prendili adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. A questa cifra risulteranno essere incredibili, soprattutto perché con il noto portale di e-commerce americano avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Partiamo dal principio: gli AirPods Pro (2023) sono dotati di una tecnologia che ti permette di usufruire della cancellazione attiva del rumore; grazie a questa feature potrai isolarti completamente dal mondo esterno. Noi ti consigliamo di utilizzarla soprattutto nei mezzi pubblici, ma mai in giro o alla guida, in quanto è molto pericolosa visto che offre un’esperienza di ascolto immersiva senza distrazioni.

L’audio poi, è semplicemente straordinario. Grazie agli speaker personalizzati e all’equalizzazione adattiva, potrai godere di un suono ricco di dettagli e bassi profondi. Inoltre, questi auricolari sono progettati per adattarsi perfettamente alle tue orecchie grazie alle punte auricolari in silicone di diverse dimensioni incluse nella confezione (XS, S, M e L). Con la modalità Trasparenza invece, rimarrai consapevole dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari. È una funzione perfetta quando sei in movimento o desideri partecipare a una conversazione senza interrompere la tua esperienza di ascolto. E non dimenticare che sono resistenti all’acqua e al sudore.

Eccellente poi l’integrazione con il tuo ecosistema Apple. Potrai accoppiarli facilmente con il tuo iPhone, con l’iPad, con l’Apple Watch o perfino con il Mac, L’autonomia è degna di nota e si ricaricano all’interno del case di ricarica, il quale, a sua volta, si ricarica via USB Type-C, mediante MagSafe o tramite wireless charging. Volendo, potrai anche sfruttare l’adattatore dell’Apple Watch. Su Amazon trovi gli AirPods Pro (2023) al prezzo speciale di 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

