AirPods Pro (2022): su Amazon sconto del 10% alla cassa

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari di Apple davvero interessanti e intrigante che si possono portare a casa ad un prezzo strepitoso. Ci riferiamo agli AirPods Pro 2022, un modello semplicemente fantastico che, grazie alle promozioni di Amazon, costa solo 269 € al posto di 299,00 €. Come avrete capito, ci troviamo di fronte ad un gadget sensazionale, in grado di garantire performance inimmaginabili . Ma degli auricolari del genere, a chi si rivolgono? Chi dovrebbe spendere tutti i soldi per delle cuffiette Bluetooth? Queste domande provocatorie servono per fornirvi uno spunto di riflessione prima dell’acquisto.

AirPods Pro (2022): a chi si rivolgono?

Gli auricolari Bluetooth infatti, oggi sono indispensabili. Da quando sono arrivati sul mercato, abbiamo capito che possono donare agli utenti una sensazione mai provata prima, anche perché l’assenza di cavi e fili fa sì che si possa andare a correre in totale libertà, effettuare telefonate lasciando appoggiato il telefono, ad esempio, sulla basetta di ricarica, mentre voi fate altre cose in giro per la casa. Queste sono solo alcune delle tante applicazioni che si possono fare con un prodotto del genere.

Pensiamo anche agli sportivi; se siete dei runner o amate allenarvi tante ore al giorno in palestra ascoltando i vostri brani preferiti, sappiate che gli AirPods, se avete un iPhone, possono letteralmente cambiare il vostro allenamento. L’ascolto della musica quando ci si allena infatti, è un vero e proprio boost prestazionale e non avere fastidiosi cavi che si possono impigliare agli attrezzi, fidatevi, fa tutta la differenza del mondo.

Gli AirPods Pro, nello specifico, hanno tutte le ultime tecnologie proprietarie della società; pensiamo al chip per la cancellazione attiva del rumore, alla modalità trasparenza che isola ma non crea l’effetto ovattato (molto utile quando si è nel traffico), ci sono tanti gommini che si possono scegliere per adattare al meglio le gemme ai vostri padiglioni auricolari e non solo.

L’autonomia è davvero eccellente che sappiate che la custodia di ricarica garantisce tantissime ore di utilizzo. Volendo, si possono ricaricare anche via cavo, via wireless o con la tecnologia MagSafe. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio base base: 269,00 € al posto di 299,00€ è un prezzo imperdibile, ma fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.