AirPods Pro (2022): sta arrivando una versione speciale, siate pronti

Oggi scopriamo che Apple lancerà presto una custodia di ricarica con porta USB Type-C per gli AirPods Pro di seconda generazione. Lo riferisce l’insider e analista dell’azienda Ming-Chi Kuo in un tweet dedicato. Intanto, se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo gli auricolari premium della mela a soli 252,00€ su Amazon.

Facciamo ordine: nell’ultimo periodo, l’azienda di Cupertino ha subito una forte pressione da parte degli enti regolatori per il consumo. Il motivo era sempre lo stesso: la porta Lightning. La compagnia deve infatti adeguarsi al nuovo standard imposto dall’UE se intende continuare a vendere i suoi prodotti nel nostro continente. A malincuore sembra che abbia accettato questa decisione e oggi apprendiamo che gli auricolari premium della casa, gli AirPods Pro (2022), riceveranno presto una custodia speciale con porta USB Type-C al posto della Lightning. Lo riporta in un tweet l’analista Ming-Chi Kuo.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.

