AirPods Pro (2022) scendono al MINIMO STORICO su Amazon

Oggi parliamo di un tema molto interessante: gli auricolari True Wireless Stereo e, nello specifico, degli AirPods Pro. Parliamo di un gadget di Apple, arrivato da sua seconda iterazione e annunciato dalla azienda durante l’ultimo Keynote di settembre. Vogliamo infatti approfondire il discorso parlandovi del perché oggi sono così importanti e perché non ne potete più fare a meno.

AirPods Pro (2022): a meno di 250€ sono da acquistare immediatamente

Mi spiego meglio: molti di voi sicuramente faranno sport. Pensate alla possibilità di indossare delle cuffiette Bluetooth che si abbinano istantaneamente al vostro iPhone e che vi danno da una libertà assoluta perché infatti prive di fastidiosi cavi e fili che possono rimanere impigliati un po’ ovunque.

Viviamo inoltre in un mondo dove la comunicazione è alla base di tutto; facciamo tutti tante telefonate, ne riceviamo altrettante, facciamo moltissime note vocali su praticamente qualsiasi piattaforma. Avere la possibilità di usare delle cuffiette per eseguire queste operazioni, mantenendo comunque le mani libere, lasciando magari il telefono appoggiato su una basetta di ricarica e muovendosi in giro per la stanza, è qualcosa di assolutamente futuristico. Dieci anni fa avremmo definito tutto ciò come “magia”.

Gli AirPods Pro di Apple sono i migliori auricolari che visioni circolazione che oggi si possono portare a casa con soli 249,99 € al posto di 299,00 €. Capite bene che si risparmiano 50 € sul prezzo di listino che, per un device di ultima generazione, non sono affatto pochi.

Godono delle ultime tecnologie della compagnia, come la cancellazione attiva del rumore che isola il brusio di fondo quando siamo nel traffico, durante un volo in aereo o un viaggio in treno. Attenzione, perché, visto che isolano parecchio, posso diventare pericolosissimi alla guida o quando si cammina nel traffico . Il nostro consiglio è di disattivare sempre la cancellazione in queste particolari attività e di lasciare però la modalità trasparenza che si riduce i rumori ma vi consente di ascoltare l’audio esterno, molto importante in tantissimi casi.

Come avrete capito, oggi non si può più fare a meno degli auricolari TWS. Se avete un iPhone e volete il top del top, gli AirPods Pro a 249,99 € sono quelli che fanno al caso vostro.

