AirPods Pro (2022): prezzo SUPER SCONTATO per gli auricolari più potenti di Apple

Se state cercando gli auricolari di Apple più potenti che vi siano, abbiamo la miglior soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo degli AirPods Pro (2022) di seconda generazione. Sono cuffiette Bluetooth, per farla breve, davvero incredibili. Li trovate su Amazon in super sconto al prezzo speciale di soli 244,99€ al posto di 299,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, in questo caso, sarà molto elevato e vi permetterà di usufruire di tantissimi vantaggi al seguito. Uno fra tutti? La consegna celere e la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. È un’opzione molto comoda, soprattutto se non siete spesso in casa.

Altresì avrete la possibilità di fare il reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche, ma il supporto post-vendita sarà perfetto: un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, dormirete sonni tranquilli. In più, potrete dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con il sistema interno al sito (a tasso zero) o in micropagamenti con Cofidis.

AirPods Pro (2022): a 244,99€ non potete ignorarli

Gli AirPods Pro (2022) sono eccezionali: godono della cancellazione attiva del rumore (grazie ai gommini in-ear presenti in confezione), dispongono della modalità trasparenza (utile per quando si è in giro e si cerca solo di attenuare leggermente i rumori esterni), c’è il supporto all’audio spaziale di ultima generazione e in più, hanno un’autonomia esagerata.

Si ricaricano via cavo, via wireless o con la tecnologia MagSafe. Vi segnaliamo che sono anche impermeabili e certificati IPX4. Fate presto se siete interessati perché potrebbero andare a ruba al prezzo speciale di 244,99€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.