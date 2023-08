AirPods Pro (2022): prezzo BASSISSIMO su Amazon, consegna gratuita

Oggi vogliamo consigliarti un paio di auricolari True Wireless Stereo veramente speciali; parliamo del modello top di gamma di casa Apple, caratterizzato da un design all’avanguardia in-ear, con pratici gommini al seguito, con tante features e un prezzo super scontato su Amazon. Gli AirPods Pro (2022) costano solo 239,89€, spese di spedizione incluse.

AirPods Pro (2022): il miglior paio di auricolari TWS che ci sia

Uno dei punti di forza distintivi degli AirPods Pro (2022) è la tecnologia di riduzione del rumore attiva. Questa innovazione consente agli utenti di immergersi completamente nella loro musica o nei loro podcast preferiti, isolandoli dai rumori indesiderati dell’ambiente circostante. Gli auricolari rilevano costantemente i suoni esterni e li neutralizzano con onde sonore invertite, creando così un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente.

Oltre alla riduzione del rumore, offrono anche la nuova modalità di trasparenza. Questa funzione intelligente utilizza i microfoni esterni degli auricolari per far passare i suoni ambientali, in modo che si possa godere della musica senza perdere di vista ciò che accade intorno a sé. È un’opzione ideale per chi desidera ascoltare musica durante le attività all’aperto o per rimanere consapevoli dell’ambiente circostante senza dover togliere gli auricolari.

Come detto in calce, presentano un design in-ear con punte intercambiabili in silicone di diverse dimensioni. La qualità audio non è stata trascurata negli AirPods Pro: dispongono di driver ottimizzati e della modalità Adaptive EQ. In poche parole, le cuffiette sono in grado di regolare automaticamente le frequenze in base alla forma dell’orecchio dell’utente, garantendo una resa sonora bilanciata e coinvolgente.

Sono dotati di certificazione IPX4, e ciò significa che sono resistenti all’acqua e al sudore. A soli 239,89€ non potete lasciarveli sfuggire ma siate veloci. L’offerta potrebbe terminare a breve, o peggio, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

