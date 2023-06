AirPods Pro (2022): nuovo MINIMO STORICO su Amazon, corri a prenderli

Gli AirPods Pro (2022) tornano in super sconto su Amazon; nello specifico, il modello di seconda generazione scende al suo minimo storico. Con soli 239,00€ infatti, vi porterete a casa i migliori auricolari True Wireless Stereo del mercato, perfetti soprattutto per chi possiede un iPhone o un dispositivo di casa Apple. Perché vi diciamo ciò? Semplice: perché i gadget Apple dialogano molto bene fra loro e sfruttano l’ecosistema per fornire all’utente una serie di funzionalità veramente eccezionali.

Li abbiamo definiti True Wireless Stereo ma altro non sono che semplici cuffiette Bluetooth, ricche però, di tanta tecnologia al loro interno. Sono auricolari piccolissimi, con i gommini in silicone che isolano l’audio e che supportano la cancellazione attiva del rumore. Dispongono anche del supporto all’audio spaziale e vantano una modalità trasparenza perfetta per la vita urbana. Noi vi consigliamo di acquistarli soprattutto se fate molte chiamate (hanno dei microfoni eccellenti e delle capsule per l’ascolto fantastiche), ma anche se siete soliti camminare spesso al parco, per la corsa, in palestra e così via. Sono resistenti all’acqua, al sudore e alla polvere, ma sono anche ben costruiti e progettati anche per un utilizzo prolungato. Insomma, a 239,00€ non potete lasciarveli sfuggire.

AirPods Pro (2022) a 239€: impossibile non acquistarli

Gli AirPods Pro (2022) vengono venduti e spediti da Amazon, pertanto godono di una serie di vantaggi. Citiamo infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, troviamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, e il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Noi vi invitiamo ad affrettarvi se siete interessati; a 239,00€ sono veramente un super best buy. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o l’offerta potrebbe finire a breve. Siate rapidi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.