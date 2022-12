AirPods Pro (2022): non riuscirete più a farne a meno

Se possedete un iPhone, un iPad o un Mac, non potete non avere un paio di auricolari TWS di Apple; nello specifico, noi vogliamo consigliarvi gli ottimi AirPods Pro (2022). Parliamo del modello top di gamma della linea, dotato di features all’avanguardia, specifiche di alto rilievo e non solo. Certo, il prezzo è elevato, ma la qualità si paga; e poi, una volta provati, vi chiederete come avete fatto a stare senza fino a quel momento.

Considerate poi che su Amazon li pagate 294,99€, con uno sconto di circa 5€ sul prezzo di listino. Le spese di spedizione sono gratuite e veloci; in pochissimi giorni (prima di natale) gli auricolari saranno sotto casa vostra, in tempo per essere posizionati sotto l’albero.

AirPods Pro (2022): gli alleati della vostra produttività

Se fate tante telefonate, ricevete molte call di lavoro e non solo, questo gadget farà assolutamente al caso vostro. Non di meno, presentano la cancellazione attiva del rumore per isolarvi sui treni, sull’aereo, in metropolitana e non solo. Con la modalità trasparenza invece, riuscirete a postare un orecchio all’ambiente circostante pur focalizzandovi sul vostro contenuto audio (una nota vocale, un podcast, una canzone, una chiamata, e così via).

Acquistare da Amazon poi conviene per una serie di motivazioni: c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2023, di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e non dimenticate i due anni di garanzia che vi offre il portale, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte.

AirPods Pro (2022) sono gli auricolari più incredibili che vi siano nel panorama Apple e sono diventati negli anni, un prodotto Best Buy indispensabile per chi possiede altri gadget dell’azienda. Il modello in questione poi, presenta la migliore tecnologia che vi sia in circolazione: acquistateli ora a 294,99€ su Amazon con una serie di vantaggi esclusivi.

