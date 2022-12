AirPods Pro (2022): MINIMO STORICO su Amazon per i nuovi auricolari di Apple

Se state cercando un paio di auricolari davvero premium di Apple, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Gli AirPods Pro (2022) infatti, sono eccezionali e sono gli ultimi arrivati sul mercato. Sono prodotti pazzeschi che dispongono delle ultime tecnologie dell’OEM di Cupertino. Pensate che adesso su Amazon sono tornati disponibili dopo diverse settimane e sono perfino al loro minimo storico. Questo è il momento perfetto per acquistarli, ma dovete essere veloci. A 272,99€ al posto di 299,00€ crediamo che possano andare a ruba in pochissime ore.

Ci sono le spese di spedizione gratuite incluse nel costo del gadget e volendo si può perfino dilazionare il pagamento degli AirPods in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (per chi lo ha già attivo); fra le altre cose, segnaliamo che c’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per due, con assistenza e supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. In ultima analisi, sappiate che la consegna è immediata e saranno a casa vostra prima di Natale, in tempo per essere posizionati sotto l’albero.

AirPods Pro (2022): perché comprarli oggi?

Inutile girarci intorno: quando un prodotto scende al suo minimo storico, il pensiero arriva sempre. Questo è un paio di auricolari che difficilmente scende di prezzo, quindi quando lo vediamo scontato di diverse decine di euro, non possiamo non approfittarne.

Sono cuffiette con cancellazione attiva del rumore, utilissima in ambienti rumorosi e volendo, si può scegliere la modalità “trasparenza adattiva” per attutire il tutto senza però isolare.

Con l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa avrete sempre un suono tridimensionale e i cuscinetti sono disponibili in più taglie: XS, S, M, L. Finalmente abbiamo il controllo touch tramite lo stelo per regolare il volume, rispondere e chiudere alle chiamate, gestire i brani riprodotti con Apple Music o Spotify e molto altro ancora.

Infine, sono resistenti al sudore e all’acqua e la custodia si ricarica mediante cavo Lightning, via wireless o con la MagSafe charging. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: 272,99€ è un ottimo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.