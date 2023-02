AirPods Pro (2022): MINIMO STORICO su Amazon, corri a prenderli

I nuovi auricolari True Wireless Stereo di Apple, gli AirPods Pro (2022), oggi si trovano a soli 249,99€ su Amazon con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Stiamo parlando del minimo storico per un prodotto semplicemente unico che ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che possiedono un iPhone.

Capite bene che si risparmiano decine di euro sul valore di listino, ovvero il 16% del costo originale. Amazon vi darà poi una serie di vantaggi esclusivi; pensiamo alla consegna celere in pochissimi giorni, alla spedizione gratuita per i membri possessori di un account Prime, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, potrete effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

AirPods Pro (2022): vantaggiosi su tutta la linea

Gli AirPods Pro (2022) sono auricolari davvero incredibili; sono in grado di fare cose inimmaginabili e sono perfetti se avete un iPhone. Si collegano in un attimo, ma hanno l’accoppiamento immediato anche con tutti gli altri gadget della mela: iPad, MacBook, iMac, Mac fissi e non solo.

Godono della cancellazione attiva del rumore, così sarete sempre isolati, lontani da fastidiosi rumori esterni; è una funzione molto comoda che vi consigliamo di applicare sui mezzi pubblici (aereo, treno e così via). Evitate di usarla quando passeggiate o quando guidate, può essere molto pericolosa. Altresì troviamo la Transparency-mode.

Sono resistenti all’acqua e al sudore, nonché alla polvere. La custodia, oltre a proteggere le gemme, dona carica alle stesse. Si ricarica via Lightning, con la tecnologia MagSafe o con la wireless charging.

AirPods Pro (2022) posseggono anche un buco per un eventuale laccetto, così non rischiate di perderli. A 249,99€ sono i wearable da comprare; cambieranno il vostro modo di interagire con le telefonate, con la musica e non solo.

