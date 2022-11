AirPods Pro (2022): MINIMO STORICO per il nuovo modello

Finalmente il prezzo degli auricolari TWS di Apple inizia a scendere. Da 299,00€ ora si possono portare a casa con 279,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del prodotto. Stiamo parlando degli AirPods Pro (2022), quelli con il nuovo chip e con funzioni all’avanguardia. Questo paio di cuffiette Bluetooth è in grado di svoltare il quotidiano e ora vi spieghiamo anche il perché.

AirPods Pro (2022): a questo prezzo non potete ignorarle

Certamente il risparmio non è poi così elevato, ma è pur sempre un buon inizio per un prodotto arrivato sul mercato da pochissime settimane. Il risparmio pari al 7% ve le farà amare ancora di più. Le spese di spedizione gratuite sono un ottimo incentivo e poi c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del portale di Jeff Bezos. Non di meno, c’è la possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita entro il 31 gennaio 2023, ricevendo anche l’intero importo dell’articolo nuovamente sul proprio conto. Incluso nell’abbonamento ad Amazon prime troveremo anche Prime Video, la piattaforma di streaming video on demand di maggior successo dove ci sono capolavori come LoL, The Boys e molti altri ancora.

Fra le varie features troviamo anche la cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di fondo, la modalità trasparenza adattiva, il supporto all’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa, i gommini in quattro taglie (XS, S, M, L) e ci sono i controlli touch per la regolazione del volume mediante gestures. Sono resistenti al sudore e all’acqua e la custodia di ricarica dispone della ricarica via cavo, wireless e MagSafe. Troviamo un pratico anello per inserire un laccetto intorno alla cover.

A soli 279,00€ diventano ancora più interessanti, ma fate presto perché potrebbero andare a ruba in pochissimo tempo.

