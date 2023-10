AirPods Pro (2022): il modello con la porta Lightning costa POCHISSIMO

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo davvero eccezionali, potenti, versatili, con caratteristiche di punta e con un design mozzafiato. Dispongono di tantissime funzionalità esclusive, godono della cancellazione attiva del rumore, hanno un’autonomia esagerata e vantano perfino il supporto all’audio spaziale. Sono realizzati da Apple e si chiamano AirPods Pro (2022). L’unica differenza con il modello del 2023 risiede nella porta proprietaria, una Lightning, per la precisione. Il case svelato poche settimane fa invece, ha la ricarica mediante USB Type-C Quanto costano questi meravigliosi auricolari? Semplice: solo 239,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, anche in meno di 24 o 48 ore. Cosa aspettate? Non pensateci troppo e fateli vostri adesso prima che terminino le scorte disponibili.

AirPods Pro (2022): perché acquistarli?

Parliamoci chiaro: sono il top del top, hanno il supporto all’audio spaziale, dispongono della cancellazione attiva del rumore e della modalità trasparenza di nuova generazione. Hanno i gommini in-ear disponibili in quattro taglie (XS, S, M e L) così si potranno adattare a qualsiasi orecchio. Non di meno, vantano un design leggero e comodo, con i comandi touch posti sullo stelo. Sono impermeabili, resistenti all’acqua e alla polvere. L’autonomia degli auricolari è ottima ma diventa superlativa con il case di ricarica abbinato.

Vengono venduti e spediti da Amazon, c’è la consegna Prime in 24 o 48 ore, ma non solo. Il pacco può venir recapitato anche ad uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano; sarete voi a sceglierlo. Questa è una soluzione molto comoda per chi non è spesso in casa. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è un anno di garanzia con Apple e due con Amazon, con assistenza tecnica dedicata: a 239,00€ sono imperdibili.

