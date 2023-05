AirPods Pro (2022): i migliori auricolari TWS per chi ha già un iPhone

Oggi dobbiamo parlarvi di un gadget per iPhone che non può mancare nella vostra dotazione tecnologica quotidiana. Se siete persone che amano correr al parco, in palestra, con la musica nelle orecchie, se fate tante telefonate (per svago o per lavoro), e magari avete un melafonino, vi consigliamo assolutamente di comprare un paio di auricolari True Wireless Stereo. Nello specifico, la scelta dovrebbe ricadere sul modello di punta, gli AirPods Pro (2022). Il motivo è semplice: quando si investe per acquistare un articolo che migliora la qualità della vita, non si può avere diritto a mezze misure. Occorre sempre comprare il top del top, anche perché così il gadget vi durerà tantissimo tempo.

AirPods Pro (2022): un peccato non approfittarne

Tornando a noi, gli AirPods Pro (2022) li pagherete solo 246,99€ grazie agli sconti di Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo è contenuto e irrisorio per un articolo che è veramente completo. Certo, per molte persone potrebbe essere un po’ elevato, ma non c’è problema. Con Amazon potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con il sistema interno al sito o magari con il servizio di Cofidis per avere tanti piccoli micropagamenti mensili. Altresì avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Come dire, i vantaggi sono davvero tanti, perché non approfittarne oggi?

Avrete anche accesso a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Volendo, c’è anche la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Appel Store del pianeta. Non fatevi sfuggire questa occasione: a 246,99€ sono davvero convenienti. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.