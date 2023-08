AirPods Pro (2022): i migliori auricolari di Apple ad un prezzo WOW su Amazon

Gli AirPods Pro (2022) sono auricolari TWS di ultima generazione che combinano design, prestazioni, alta tecnologia in un form factor piccolo e contenuto. In confezione troverete anche i pratici gommini in-ear in silicone che servono per la cancellazione attiva del rumore che, a proposito, è semplicemente strepitosa. Sono in quattro taglie così da adattarsi alle orecchie di ciascun utente.

Non di meno, la custodia di ricarica (che supporta la wireless charging, la MagSafe Technology e la ricarica via cavo Lightning) resiste agli schizzi d’acqua e alla polvere e dona ulteriore autonomia alle due gemme. In poche parole, gli AirPods Pro (2022) sono fantastici e al prezzo di soli 249,00€ al posto di 299,00€ non potete lasciarveli sfuggire, ma dovete essere veloci. Considerando che sono perfetti per moltissime attività, a questa cifra saranno più che mai appetibili e rischiano di andare “sold out” da un momento all’altro.

AirPods Pro (2022): i migliori auricolari TWS che vi siano in circolazione

Acqustandoli da Amazon potrete usufruire della garanzia di un anno con Apple ma anche quella del rivenditore pari a due anni con assistenza tecnica dedicata. Avrete il supporto del portale di e-commerce sempre al vostro servizio e, in caso di gravi problematiche, potrete anche far affidamento al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Potrete dilazionare il pagamento delle cuffiette in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Inoltre, sappiate che la consegna celere e immediata è valida sia presso il vostro domicilio che presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Con la modalità trasparenza di nuova generazione, con la cancellazione attiva del rumore, con il supporto all’audio spaziale e i tre microfoni integrati, questi sono sicuramente i migliori auricolari TWS che possiate comprare se possedete un iPhone o l’intero ecosistema Apple. Costano solo 249,00€ al posto di 299,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.