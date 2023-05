AirPods Pro (2022): i migliori auricolari Apple che si possano comprare OGGI

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo di ultima generazione, e magari avete già un iPhone con cui abbinarli, vi consigliamo gli ottimi AirPods Pro (2022). Stiamo parlando di un prodotto eccezionale, dotato delle ultime tecnologie proprietarie dell’azienda, di un chip volto all’abbinamento istantaneo fra Device, con il supporto all’audio spaziale e con una cancellazione del rumore di nuova generazione. Li pagherete solo 249,90€ al posto di 299,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon. Capite bene che il risparmio sarà semplicemente esagerato per un articolo completo di funzionalità smart, ricco di features di alto profilo e con una serie di qualità che ve li faranno amare dalla prima accensione.

Inoltre, si abbinano in un baleno grazie alla tecnologia proprietaria di Apple; vi basterà aprire il coperchio della custodia (che, a proposito, è compatibile con la ricarica MagSafe e wireless, oltre che via cavo Lightning e dispone del supporto per l’app Find My) e vedrete subito la finestra pop-up per l’abbinamento istantaneo. Non male, vero?

AirPods Pro (2022): Best Buy a questo prezzo

Non prendiamoci in giro: a soli 249,90€ sono veramente imperdibili. Risparmierete diverse decine di euro sul prezzo di listino e avrete la possibilità di usufruire della consegna celere presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Potrete anche dilazionare l’importo dell’articolo in micropagamenti con Cofidis o in cinque rate a tasso zero con il sito di Amazon. Non di meno, avrete accesso alla garanzia di Apple per un anno e a quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: gli AirPods Pro (2022) sono i migliori auricolari TWS di Apple che si possano comprare oggi su Amazon. Li pagate pochissimo (solo 249,90€) e godono di tantissimi vantaggi esclusivi, ma siate veloci.

