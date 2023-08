AirPods Pro (2022): i migliori auricolari ad un prezzo FAVOLOSO su Amazon

Se state cercando un paio di auricolari TWS di casa Apple e volete il top senza badare ai compromessi, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze; di fatto, gli AirPods Pro (2022) di seconda generazione sono pronti e vi attendono su Amazon; costano solo 249,00€ grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano ma godono anche di tantissimi vantaggi esclusivi; vediamoli insieme. Prima di addentrarci nella disamina però, vogliamo ricordarvi che i prezzi includono l’IVA e che la promozione potrebbe terminare a breve quindi, se siete interessati non pensateci troppo e fateli vostri prima che finiscano le scorte disponibili.

AirPods Pro (2022): tanti vantaggi con Amazon

Acquistando questi auricolari da Amazon godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; il primo (forse il più ovvio, ma non è scontato) è che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del gadget. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarveli a casa. Non di meno, se siete spesso in giro, potrete comunque farveli spedire presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche ma sappiate che sarete coperti da una doppia garanzia.

Da un lato avrete quella di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, dall’altro invece, potrete godere dell’assistenza tecnica con il supporto logistico di Amazon per ben due anni. Gli esperti saranno sempre pronti ad aiutarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 249,00€ gli AirPods Pro (2022) di seconda generazione non potete lasciarveli sfuggire; siate veloci quindi. A questo prezzo sono veramente incredibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.