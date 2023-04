AirPods Pro (2022): gli auricolari del momento, TUOI ad un prezzo WOW

Gli AirPods Pro (2022) sono gli auricolari TWS perfetti da acquistare se possedete un iPhone; li pagate solo 259,99€ grazie agli sconti folli di Amazon, ma sono eccellenti sotto tutti i punti di vista. Costano tanto è vero, ma sono in super sconto e in più potrete avere dei vantaggi incredibili con il noto rivenditore di e-commerce apricano. In primo luogo infatti, ci sono le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio e in più avrete la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di problematiche gravi. Non dimenticate poi che si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Questo vi permetterà di dividere l’importo del gadget in micropagamenti mensili che non impatteranno troppo sul vostro conto corrente.

AirPods Pro (2022): impossibile non comprarli se avete un iPhone

Fra le altre cose, questa AirPods Pro (2022) dispongono di una cancellazione attiva del rumore più efficace del passato, così potrete rilassarvi e isolarvi anche negli ambienti più caotici e rumorosi come i treni o a bordo di un aereo. C’è la modalità Trasparenza adattiva che vi isola ma vi fa mantenere anche il contatto con il reso del mondo; è molto comoda se la attivate mentre siete in un parco a leggere o durante una passeggiata in uno dei tanti parchetti cittadini. Non manca il supporto all’audio spaziale e in confezione avrete ben quattro cuscinetti. Dulcis in fundo, l’autonomia è ottima, si ricaricano con la MagSafe, con la charging wireless e anche via cavo Lightning. C’è poi la funzione “posizione precisa” con speaker integrato dentro la custodia di ricarica.

A 259,99€ sono gli auricolari TWS del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.