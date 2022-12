AirPods Pro (2022): gli auricolari che non possono mancare (-7%)

Se avete ricevuto il nuovo iPhone per Natale, potreste essere interessati ad un paio di auricolari di ultima generazione per completare la vostra dotazione tech Noi vi consigliamo i meravigliosi AirPods Pro (2022) di seconda generazione, quelli usciti pochi mesi fa per intenderci. Oggi si portano a casa con soli 279,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo dell’articolo. Ci troviamo di fronte ad un piccolo sconto per questo prodotto che è giunto in commercio da veramente pochissimo tempo.

Non possiamo poi non considerare il fatto che la consegna è immediata e in pochissimi giorni questo articolo sarà a casa vostra. Avrete una doppia garanzia; da un lato a quella di Amazon per due anni con l’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte. Dall’altro lato però, ci sarà quella di Apple per un anno che vi permetterà di dormire sonni tranquilli perché per qualsiasi problematica vi basterà recarvi in un Apple Store per risolvere il problema.

AirPods Pro (2022): il gadget indispensabile per chi ha un iPhone

Una volta che proverete ad indossarle, vorrete non toglierle più. Gli AirPods Pro sono estremamente comodi da indossare, anche perché dispongono di vari gommini che si adattano alle vostre esigenze e sono disponibili in quattro taglie.

C’è la cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo durante l’ascolto della musica o in chiamata, e con la modalità trasparenza adattiva sentirete comunque i suoni esterni anche se l’ambiente circostante produce un gran baccano (pensiamo al suono dei cantiere che lavorano in centro mentre fate una passeggiata).

C’è il controllo touch per regolare il volume semplicemente sfiorando gli steli degli auricolari e poi l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa per un sound in 3D. Dulcis in fundo, sono resistenti al sudore e all’acqua e la custodia si ricarica con il cavo Lightning, via wireless o con la MagSafe charging.

A 279,00€ sono da comprare subito; lo sconto è del 7% ma potrebbero andare a ruba da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.