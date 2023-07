AirPods Pro (2022) di seconda generazione a meno di 240€ su Amazon

Se state cercando un nuovo paio di auricolari TWS premium e ricchi di funzionalità smart, e magari avete anche un melafonino di Apple, vogliamo suggerirvi l’acquisto degli AirPods Pro (2022). Il modello in questione presenta una serie di chicche software davvero eccezionali e oggi, grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, avrete la possibilità di farli vostri con soli 239,00€. Capite bene che si tratta di un prezzo incredibile, quasi da “Prime Day”. Se siete interessati il nostro consiglio è quello di non attender troppo e di comprarli immediatamente prima che terminino le scorte disponibili. Non pensateci troppo, è una bella occasione, anche perché le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo.

Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarveli a casa e, volendo, potrete anche usufruire della consegna celere e immediata presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate quindi?

AirPods Pro (2022): Best Buy a questo prezzo

Grazie ad Amazon avrete anche diritto al reso gratuito in caso di gravi problematiche, entro un mese dall’acquisto. Si potrà dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrete diritto anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Vi suggeriamo infine, che questi auricolari di fascia alta sono eccezionali: sono impermeabili, hanno un’autonomia degna di nota, una batteria che dura tantissimo grazie anche al case di ricarica. Questo, a proposito, si può ricaricare mediante wireless charging, con la MagSafe o via Lightning. Infine, vi ricordiamo che sono piccoli e discreti, con gommini in silicone di varie taglie che servono per la cancellazione attiva del rumore. Comodissima poi la modalità trasparenza.

Cosa aspettate? A soli 239,00€ gli AirPods Pro (2022) sono i migliori auricolari per iPhone che voi possiate comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.