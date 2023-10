AirPods Pro (2022) con porta Lightning: costano solo 239€ su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima promozione relativa agli auricolari TWS di casa Apple più venduti di sempre: gli AirPods Pro (2022) infatti, costano solo 239,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La promozione, a nostro avviso, è imperdibile: ci troviamo di fronte ad un’offerta sensazionale. Lo sappiamo che in sconto c’è anche il modello con la custodia avente la porta USB Type-C ma costa ben 40€ di più. Con questa iterazione, se non avete la voglia di avere “l’ultimissimo prodotto della mela”, risparmierete diverse decine di euro e avrete un gadget che è identico alla nuova versione ma presenta ancora il vecchio cavo Lightning. Questo non deve spaventarvi: non cambia niente a livello pratico, non c’è la ricarica più veloce e non godrete di features in più.

AirPods Pro (2022): impossibile farne a meno

Noi ci sentiamo di consigliare gli AirPods Pro (2022) a tutti coloro che posseggono un iPhone di ultima generazione e sono spesso al telefono per fare videocall, chiamate, note vocali o semplicemente, se ascoltano tantissima musica. Questi sono auricolari True Wireless Stereo, ovvero, per farla breve, semplici cuffiette Bluetooth che sono dotate di funzionalità avanzatissime. Inoltre, sono leggerissimi e hanno un’autonomia davvero mostruosa: con una singola carica infatti, avrete diritto ad ore ed ore di autonomia e la custodia di ricarica (Lightning, wireless e MagSafe) assicurerà comunque ulteriori ore di utilizzo. Gli AirPods Pro (2022) supportano l’audio spaziale, hanno la cancellazione attiva del rumore e la nuova modalità trasparenza, comodissima se si fanno spesso passeggiate nel traffico cittadino. Sono anche impermeabili contro acqua e polvere, quindi non dovrete temere nulla: potrete utilizzarli anche sotto l’acqua, in palestra, durante una corsa e non solo.

Sono venduti e spediti da Amazon e li pagherete solo 239,00€, spese di spedizione incluse.: fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.