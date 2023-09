AirPods Pro (2022) con porta Lightning a meno di 240€: comprateli adesso

Se siete alla ricerca di nu nuovo paio di auricolari top e avete un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi i meravigliosi AirPods Pro (2022). Il modello in quesitone dispone del connettore Lightning ma è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 239,89€, spese di spedizione incluse. Sono identici a quelli da poco svelati (che saranno disponibili da venerdì) ma presentano ancora il case per la ricarica con la “vecchia” porta proprietaria di Apple. Il risparmio è evidente quindi se siete interessati/e, vi consigliamo di approfittarne; avrete accesso ad uno sconto non da poco e potrete godere di tantissimi vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano.

AirPods Pro (2022): il modello da acquistare oggi

Come suggerito, questo modello, secondo noi, quello perfetto da acquistare oggi su Amazon; costa poco, ma di fatto, offre tantissimo: sono tante le features di cui potrete disporre. Partiamo dalla cancellazione attiva del rumore, alla modalità trasparenza, ma non finisce qui: grazie ai gommini in-ear di varie dimensioni, non avrete problemi di comfort di alcun tipo. Inoltre, le gemme sono leggerissime e il case di ricarica assicura un’autonomia esagerata; potrete ricaricare quest’ultimo con la tecnologia MagSafe, con la wireless charging o sfruttando la porta Lightning. Infine, vogliamo ricordarvi che sono impermeabili contro l’acqua e il sudore, quindi non dovrete temere nulla. Cosa aspettate?

Su Amazon costano solo 239,89€, spese di spedizione incluse: a questo prezzo è difficile trovare di meglio. Sono il top del top e la consegna sarà anche celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, inoltre avrete accesso ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.