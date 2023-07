AirPods Pro (2022): con il PRIME DAY il prezzo CROLLA (solo 233€)

Se state cercando un nuovo paio di auricolari TWS di casa Apple, e magari avete un iPhone, vogliamo consigliarvi gli ottimi AirPods Pro di seconda generazione che, grazie agli sconti folli del Prime Day, si portano a casa con un prezzo sensazionale: solo 233,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un articolo best buy, un gadget veramente eccezionale che rispetto al valore di listino, ha subito un ribasso altissimo. Di fatto, la compagnia di Cupertino vende queste cuffiette a 299,00€; non male il risparmio, vero?

Fra le altre cose vi segnaliamo che acquistando questo articolo su Amazon avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi; siete iscritti a Prime? Oggi è il vostro giorno fortunato.

AirPods Pro (2022): il Best Buy del giorno

In primo luogo dobbiamo citare le spese di spedizione incluse nel prezzo; voi non dovrete sborsare un singolo euro per portarvele a casa. Non di meno, la consegna sarà celere e immediata e se non siete spesso in casa, potrete farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Amazon vi darà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare il prezzo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale e, non di meno, avrete accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale. Come non citare poi l’anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

AirPods Pro (2022) è il prodotto del giorno su Amazon; costa pochissimo ma dovete essere veloci. Non fatevi sfuggire questi auricolari premium di Apple a soli 233,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.